Вербовщика ИГ в Узбекистане приговорили к тюремному сроку

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Бухарский областной суд по уголовным делам приговорил узбекистанца Саната Туксонова к пяти годам лишения свободы за вербовку в ряды террористических организаций, воюющих в Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебных органов.

"По приговору суда Туксонов осужден на пять лет лишения свободы. Было полностью доказано, что он проводил вербовку для боевиков, воюющих в Сирии", — сообщил собеседник агентства.

По данным суда, Туксонов в 2010 году выехал из Узбекистана на заработки в Москву, где попал под влияние членов запрещенной религиозно-экстремистской организации "Джихадизм", связанной с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ и ряде стран).

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"Было установлено, что подсудимый пропагандировал идеи религиозного экстремизма среди трудовых мигрантов, приехавших в Москву, и призывал их отправиться в джихад в Сирию", - добавил представитель суда.

Уголовное дело по статье "Создание, руководство, участие в религиозных экстремистских, или иных запрещенных организациях" против Туксонова возбудили в 2012 году. В начале 2018 года спецслужбы Узбекистана и России благодаря совместным действиям смогли задержать Туксонова в Хасавюрте. Его экстрадировали на родину, где и вынесли приговор.