Сразу два случая: в Самарканде и Сырдарье люди отравились угарным газом

ТАШКЕНТ, 4 дек – Sputnik. В махалле "Камолот" Пастдаргомского района Самаркандской области жительница случайно отравила себя и дочерей угарным газом, сообщает пресс-служба МВД.

"С.У., проживающая в махалле "Камолот", дома в целях обогреть помещение сожгла дрова и занесла уголь в спальную комнату, в результате чего она и ее дочери Д.Б., П.Б., и А.К. отравились угарным газом, накопленным в комнате, и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в тот же день в Сырдарье жительница включила печь и уснула, в комнате накопилась газовоздушная смесь. Женщину с двумя сыновьями и дочерью доставили в больницу, ведется расследование.

Министерство внутренних дел республики просит граждан проявлять осторожность и бдительность при отоплении помещения.