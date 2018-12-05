Кокорин с Мамаевым встретят Новый год за решеткой

В среду Тверской суд Москвы на два месяца продлил арест футболистов, их обвиняют в участии в массовых потасовках.

ТАШКЕНТ, 5 дек – Sputnik. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев проведут новогоднюю ночь в СИЗО, сообщает РИА Новости.

В среду Тверской суд Москвы на два месяца продлил арест – до 8 февраля 2019 года. Решение также касается брата Кокорина Кирилла и еще одного фигуранта дела Александра Протасовицкого.

© Sputnik / Илья Питалев Занятие скандального футболиста Мамаева в СИЗО удивило общественность

Оставить подсудимых под арестом просили следователь и прокурор – в ходатайстве отдельно было указано, что более мягкую меру пресечения невозможно избрать, так как на свободе они могут скрыться и оказать давление на свидетелей, препятствовать производству по уголовному делу.

В октябре Кокорин и Мамаев были арестованы за участие в двух потасовках – сначала, по данным следствия, они избили водителя ведущей Первого канала, а затем напали в кафе на главу Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.