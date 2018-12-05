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Задержание преступника

Привязал контрабанду скотчем к талии - что выдало преступника на границе

© Pixabay
Происшествия
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На какие только ухищрения не идут преступники, чтобы тайно провезти на территорию государства запрещенный товар. О некоторых инцидентах рассказали в Государственном таможенном комитетете

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Пограничники в Узбекистане ежедневно пресекают ввоз в страну различных запрещенных товаров. Пресс-служба Государственного таможенного комитета обнародовала несколько случаев, когда сотрудники приграничных постов пресекли подобные попытки.

"У сотрудников приграничного таможенного поста "Яллама" вызвал подозрения некий гражданин, въехавший на приграничную таможенную территорию на автомобиле Nexia. При проверке среди личных вещей мужчины был обнаружен беспилотный летательный аппарат на сумму 5 миллионов 300 тысяч сумов, ввоз, реализация и использование которого на территории республики запрещен. Кроме того, он пытался ввезти электрошокер и несколько бутылок коньяка и виски", - рассказали в пресс-службе.

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На посту "Гишткуприк" мужчина пытался ввезти в страну свыше 340 единиц очков на общую сумму 6 миллионов 800 тысяч сумов.

На этом же посту было пресечено еще одно правонарушение. Таможенники обратили внимание на странную походку гражданина, въезжавшего на территорию республики.  Мужчину проверили. Оказалось, что он прятал на своем теле 48 мобильных телефонов на общую сумму 2 миллиона 400 тысяч сумов.

Контрабандист умудрился примотать телефоны скотчем к талии и ногам.

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений ведутся таможенные проверки.

Ранее стало известно, что таможенники пресекли попытку незаконного вывоза наличной иностранной валюты из ташкентского аэропорта. Узбекистанец, направлявшийся в Кабул, пытался незаконно провезти свыше 25 тысяч долларов. До этого сотрудники приграничного таможенного поста в Фергане задержали мужчину, который пытался незаконно вывезти в Кыргызстан 34 тысячи долларов в нижнем белье. Еще 4 тысячи долларов подозреваемый провозил в кармане куртки.




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