В Волгоградской области мужчина отрезал голову мигранту из ЦА

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Волгоградской области 36-летний местный житель убил 51-летнего гастарбайтера. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

© Sputnik / Евгений Одиноков Наманганский Каин: мужчина в гневе убил собственного брата

Мужчины вместе работали на животноводческом предприятии в селе Бахтияровка.

Как уточняется в сообщении, между злоумышленником и погибшим возникла ссора, во время которой местный житель нанес по телу мигранта беспорядочные удары ножом. Затем он отрезал иностранцу голову и сжег ее в печи коровника, а тело спрятал в стоге сена.

О своем преступлении мужчина рассказал другому напарнику, а последний, в свою очередь, сообщил об убийстве владельцу фермы.

Правоохранители арестовали злоумышленника. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.