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Knife

В Волгоградской области мужчина отрезал голову мигранту из ЦА

© Flickr / Mr Korn Flakes
Происшествия
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Местный житель и иностранец работали вместе на ферме.

ТАШКЕНТ, 6 дек – Sputnik. В Волгоградской области 36-летний местный житель убил 51-летнего гастарбайтера. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

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Мужчины вместе работали на животноводческом предприятии в селе Бахтияровка.

Как уточняется в сообщении, между злоумышленником и погибшим возникла ссора, во время которой местный житель нанес по телу мигранта беспорядочные удары ножом. Затем он отрезал иностранцу голову и сжег ее в печи коровника, а тело спрятал в стоге сена.

О своем преступлении мужчина рассказал другому напарнику, а последний, в свою очередь, сообщил об убийстве владельцу фермы.

Правоохранители арестовали злоумышленника. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Теги:
Убийство, Центральная Азия, Фермерское хозяйство, фермер, Волгоград, Узбекистан



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