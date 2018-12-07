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Мужчина в наручниках

В Уфе узбекистанец убил местного жителя, чтобы обокрасть кафе

Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Мужчина попытался остановить мигранта, когда тот хотел обокрасть заведение.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В Уфе пойдет под суд 24-летний уроженец Узбекистана, он обвиняется в убийстве местного жителя и совершении кражи.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Башкортостану, в январе 2018 года пьяный мигрант решил обворовать кафе, на территорию которого можно было незаметно проникнуть через частный жилой дом.

Когда владелец дома обнаружил, что на его земельном участке находится незнакомец, он окрикнул мигранта и предупредил, что вызовет полицию, после чего иностранец набросился на мужчину с ножом и ударил его в шею. Потерпевший умер на месте от потери крови.

Затем злоумышленник проник в кафе и выкрал оттуда технику и продукты на общую сумму в 38 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Теги:
Убийство, Ограбление и кража, Уфа, Россия



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