МВД Узбекистана обнародовало печальную статистику жертв пожаров

По информации министерства, за 11 месяцев 309 человек получили ожоги.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. За 11 месяцев 2018 года в Узбекистане произошло 10 680 пожаров, в которых погибло 106 человек. Об этом свидетельствуют данные Главного управления пожарной безопасности МВД республики.

Уточняется, что сотрудникам МЧС удалось спасти на пожарах 73 человека.

По сравнению с 2017 годом, число пожаров уменьшилось на 680, а количество погибших уменьшилось на 27.

МВД отмечает еще один положительный факт: достигнуто снижение числа пожаров на объектах хранения материалов в открытых местах на 30%, на складах - на 27%, в учебных заведениях - на 19%.