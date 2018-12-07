"Узбекнефтегаз" опроверг взрыв на месторождении Мингбулак

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Компания "Узбекнефтегаз" опровергла информацию о взрыве на месторождении Мингбулак, появившуюся в некоторых СМИ.

Журналисты сообщали о мощном взрыве, который слышали жители Намангана.

"Официально заявляем, что это сообщение не соответствует действительности и является ложным. В настоящее время на месторождении Мингбулак в штатном режиме узбекскими и китайскими специалистами ведутся геологоразведочные работы на скважине М-15", - говорится в сообщении в Telegram-канале организации.

В "Узбекнефтегазе" призвали граждан обращаться к достоверным источникам информации, а журналистов - не публиковать непроверенные данные. В компании подчеркнули, что ведут открытую информационную политику и всегда готовы к сотрудничеству со СМИ.