18:14 07 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
автобус

Водитель автобуса пытался провезти контрабанду из Шымкента в Ташкент

© UFA
Происшествия
Получить короткую ссылку
37 0 0

Мужчина спрятал товары под обшивкой в потолочной части автобуса.

ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Водитель рейсового автобуса Шымкент - Ташкент пытался незаконно провезти различные товары в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба УГТК по Ташкентской области.

Задержание преступника
© Pixabay
Привязал контрабанду скотчем к талии - что выдало преступника на границе

У сотрудников таможенного контроля вызвало подозрение странное поведение шофера. При досмотре выяснилось, что мужчина везет с собой лекарственные средства на общую сумму 87 миллионов сумов, 980 коробок табачных изделий, запчасти автомашин, радиоприемники и энергетические напитки.

Всю контрабанду мужчина спрятал под обшивку в потолочной части автобуса.

При таможенном досмотре еще одного автобуса, следовавшего по такому же маршруту, выяснилось, что водитель пытался незаметно завезти в Узбекистан биологически активные добавки компании  Herbalife на 150 миллионов сумов, не заявив о них ни в пассажирской таможенной декларации, ни при устном опросе.  Мужчина спрятал весь этот товар в потайное место в багажном отделении автобуса.

По теме

Почти тонну контрабандной пиротехники пытались провезти в Узбекистан
Теги:
Контрабанда, Шымкент, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Жертвы землетрясения в Армении
    Крики, плач и кромешная тьма

    Sputnik Армения продолжает серию публикаций "Глазами очевидцев", посвященную 30-й годовщине Спитакского землетрясения.

  • Кандидат в премьеры от партии Согласие Вячеслав Домбровский (справа)
    "Легкая мишень"

    Депутат Сейма написал сайту Politico письмо, в котором рассказал о том, почему в Европе так популярен образ "плохих русских" в Латвии.

  • Роландас Паксас, 6 декабря 2018 года
    Прощай, оружие!

    Бывший президент Литвы Роландас Паксас предложил российскому лидеру Владимиру Путину запустить процесс демилитаризации в Балтии.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

На Красной площади появилась ГУМ-ярмарка с каруселью и качелями
Зимнее волшебство: как Москва готовится к Новому году
Новые беспорядки во Франции: студенты подожгли Тулузу
Загрязнение воздуха
Как влияет на жизнь людей загрязненный воздух

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054