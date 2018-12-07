Водитель автобуса пытался провезти контрабанду из Шымкента в Ташкент

ТАШКЕНТ, 7 дек – Sputnik. Водитель рейсового автобуса Шымкент - Ташкент пытался незаконно провезти различные товары в Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба УГТК по Ташкентской области.

У сотрудников таможенного контроля вызвало подозрение странное поведение шофера. При досмотре выяснилось, что мужчина везет с собой лекарственные средства на общую сумму 87 миллионов сумов, 980 коробок табачных изделий, запчасти автомашин, радиоприемники и энергетические напитки.

Всю контрабанду мужчина спрятал под обшивку в потолочной части автобуса.

При таможенном досмотре еще одного автобуса, следовавшего по такому же маршруту, выяснилось, что водитель пытался незаметно завезти в Узбекистан биологически активные добавки компании Herbalife на 150 миллионов сумов, не заявив о них ни в пассажирской таможенной декларации, ни при устном опросе. Мужчина спрятал весь этот товар в потайное место в багажном отделении автобуса.