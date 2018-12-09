В Джизакской области зафиксирован еще один случай отравления угарным газом

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Пахтакорском районе Джизакской области семья отравилась угарным газом, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Угарный газ продолжает убивать: в Джизаке погибли четыре человека

По информации правоохранителей, пострадали четыре человека, одному из которых потребовалось госпитализация. Остальным пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь.

Эксперты установили, что люди отравились из-за неполного сгорания природного газа. В настоящее время сотрудники МВД проводят расследование.

В начале недели в Джизакской области угарный газ унес жизни четырех человек. Причиной отравления стало использование обогревательной печи кустарного производства с нарушением правил пользования газом в быту.