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Автомобиль скорой помощи

В Джизакской области зафиксирован еще один случай отравления угарным газом

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Происшествия
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Сейчас правоохранители занимаются расследованием происшествия.

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Пахтакорском районе Джизакской области семья отравилась угарным газом, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

Автомобиль скорой помощи
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Угарный газ продолжает убивать: в Джизаке погибли четыре человека

По информации правоохранителей, пострадали четыре человека, одному из которых потребовалось госпитализация. Остальным пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь.

Эксперты установили, что люди отравились из-за неполного сгорания природного газа. В настоящее время сотрудники МВД проводят расследование.

В начале недели в Джизакской области угарный газ унес жизни четырех человек. Причиной отравления стало использование обогревательной печи кустарного производства с нарушением правил пользования газом в быту.

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Теги:
угарный газ, МВД Узбекистана, Джизакская область, Узбекистан



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