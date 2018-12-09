В Волгограде узбекистанец предлагал взятку полицейскому

ТАШКЕНТ, 9 дек - Sputnik. В Волгограде прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 25-летнего узбекистанца, который предлагал взятку полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В декабре 2018 года в здании железнодорожного вокзала станции Волгоград-1 выходец из Узбекистана попытался помочь своему знакомому, которого правоохранитель намерен был привлечь к административной отвественности за нарушение правил въезда в Россию. Мигрант предложил сотруднику МВД взятку в тысячу рублей, однако полицейский отказался от денег.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ход расследование которого находится на контроле прокуратуры.