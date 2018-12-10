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Человек в маске балаклавы. Архивное фото

В Самаркандской области люди в масках ограбили дом местного жителя

CC BY-SA 3.0 / Tobias "ToMar" Maier / A rib-knit three-hole balaclava
Происшествия
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Сотрудникам МВД удалось арестовать пятерых налетчиков.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Самаркандской области люди в масках ограбили дом местного жителя, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Неизвестные ворвались в дом узбекистанца и унесли с собой мобильные телефоны iPhone 5, Artel и Samsung, а также ноутбук марки HP. 

Сотрудникам МВД удалось задержать пять человек: троих жителей Навоийской области и двоих выходцев из Самаркандской области.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Ведется следствие.

На прошлой неделе в Бухаре вор вынес из частного дома 16 видов ювелирных изделий, ущерб составил более 67 миллионов сумов. Он пролез в спальню владельца ночью через окно.

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Теги:
МВД Узбекистана, грабеж, Самаркандская область, Узбекистан



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