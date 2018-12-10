В Хабаровском крае узбекистанец вырубил лес на полмиллиона рублей

Мужчине удалось уничтожить пятнадцать деревьев.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Хабаровском крае узбекистанец пойдет под суд за незаконную вырубку деревьев, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Иностранец вырубил 15 деревьев пород ясень, липа, береза, клен. Сотрудники лесничества поймали злоумышленника на месте преступления.

Специалисты Государственного лесного фонда РФ оценили нанесенный ущерб в 500 тысяч рублей.

Мужчина в ходе предварительного следствия вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся.

Уголовное дело городская прокуратура направила в суд.