19:01 10 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.85
  • EUR9408.25
  • USD8314.85
Поиск
Бензопила. Архив сурат

В Хабаровском крае узбекистанец вырубил лес на полмиллиона рублей

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
Получить короткую ссылку
85 0 0

Мужчине удалось уничтожить пятнадцать деревьев.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. В Хабаровском крае узбекистанец пойдет под суд за незаконную вырубку деревьев, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Иностранец вырубил 15 деревьев пород ясень, липа, береза, клен. Сотрудники лесничества поймали злоумышленника на месте преступления.

Специалисты Государственного лесного фонда РФ оценили нанесенный ущерб в 500 тысяч рублей.

Мужчина в ходе предварительного следствия вину в совершении преступления признал полностью и раскаялся.

Уголовное дело городская прокуратура направила в суд.

Теги:
лес, Хабаровск, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мужчина говорит по телефону, фото из архива
    На связи!

    Представители министерств России и Азербайджана уверены, что смогут существенно снизить стоимость звонков в роуминге для жителей двух стран.

  • Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей
    Визовый компромисс

    Глава МИД Беларуси заявил, что Минск и Москва нашли компромисс относительно взаимного признания виз.

  • Кадр из фильма Меня Зовут Махаз. Режиссер Инар Нармания
    Международное признание

    Фильм Инара Нармания "Меня зовут Махаз" победил в номинации "Лучший режиссер короткометражного фильма" на фестивале кино в Архангельске.

  • Председатель ЦИК Армении Тигран Мукучян в день выборов совета старейшин Еревана (23 сентября 2018). Еревaн
    Выбор сделан

    Центральная избирательная комиссия подвела предварительные итоги выборов в Национальное собрание Армении.

  • Пробитая пулей каска времён Второй мировой войны на могиле советских воинов
    Какие-то "УРОDЫ"

    В Риге вандалы осквернили мемориал советским воинам, павшим во время Великой Отечественной войны, и оставили подпись.

  • Медовые пряники
    Аромат Рождества

    В Литве появилась возможность отправлять письма с марками, которые пахнут елью, апельсинами и корицей.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Красота на высоте: Чемпионат Азии по соколиной охоте прошел в Алматы
В Мадриде футбольные фанаты бурно отпраздновали победу в Кубке Либертадорес
Аргентинске пляски в Мадриде: фанаты празднуют победу в Кубке Либертадорес
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054