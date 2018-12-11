16:53 11 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB125.22
  • EUR9456.46
  • USD8312.64
Поиск
Пожарные тушат горящий автомобиль

Узбекистанец заживо сгорел при пожаре в автосервисе

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
Получить короткую ссылку
5401

Инцидент произошел в автосервисе из-за неосторожного демонтажа газового баллона в автомобиле.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Мужчина сгорел в автосервисе в Андижанской области, сообщает пресс-служба МВД республики.

Инцидент произошел 10 декабря в Балыкчинском районе. В результате пожара в автосервисе была уничтожена крыша, имущество сервиса и автомобиль Damas, находящийся на момент происшествия в автосервисе.

Для ликвидации пожара к месту незамедлительно выехали пожарные. Они обнаружили на месте обгоревшее тело мужчины. Кроме того, мастер автосервиса также получил ожоги и был госпитализирован.

Предполагаемая причина пожара – неосторожность во время демонтажа газового баллона в автомобиле, сообщают в пресс-службе ведомства.

Материальный ущерб уточняется.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Подготовка Ташкента к празднованию Нового года
Елочка, гори: как в Ташкенте устанавливают главную новогоднюю красавицу
Рогатые монстры Крампусы вышли на улицы Мюнхена
Улицы Мюнхена заполнили пугающие детей рогатые монстры
Как россияне относятся к Узбекистану
Что думают об Узбекистане россияне

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054