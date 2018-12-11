Узбекистанец заживо сгорел при пожаре в автосервисе

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Мужчина сгорел в автосервисе в Андижанской области, сообщает пресс-служба МВД республики.

Инцидент произошел 10 декабря в Балыкчинском районе. В результате пожара в автосервисе была уничтожена крыша, имущество сервиса и автомобиль Damas, находящийся на момент происшествия в автосервисе.

Для ликвидации пожара к месту незамедлительно выехали пожарные. Они обнаружили на месте обгоревшее тело мужчины. Кроме того, мастер автосервиса также получил ожоги и был госпитализирован.

Предполагаемая причина пожара – неосторожность во время демонтажа газового баллона в автомобиле, сообщают в пресс-службе ведомства.

Материальный ущерб уточняется.