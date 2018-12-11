В Каракалпакстане задержали контрабандиста с духами и спиртным

Мужчину остановили на таможне, он пытался провезти восемь литров алкоголя и 618 единиц парфюмерной продукции.

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Специалисты Таможенной службы по Республике Каракалпакстан задержали контрабандиста с духами и алкоголем, сообщает пресс-служба ведомства.

"В салоне автомашины находились не заявленные ни в таможенной декларации, ни при устном опросе 618 единиц парфюмерной продукции и восемь литров алкогольных напитков на общую сумму 45 миллионов 435 тысяч сумов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Мужчина пытался незаконно провезти духи и алкоголь

Выясняются все обстоятельства, ведутся таможенные проверки.

По закону, физические лица могут провезти через пункты пропуска товары на сумму до 300 долларов, алкогольные напитки, в том числе и пиво – до двух литров, одеколон и жидкости, которые содержат в своем составе спирт – до трех штук.

Ранее сообщалось о преступнике, который примотал контрабанду скотчем к талии. Он пытался ввезти беспилотный летательный аппарат, электрошокер и несколько бутылок спиртных напиток.