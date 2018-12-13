Крушение поезда в Анкаре: число жертв возросло до девяти

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Число погибших при крушении скоростного поезда в Анкаре возросло до девяти. Об этом сообщает издание Hurriyet со ссылкой на министра транспорта Турции Кахита Турхана.
"В результате аварии погибли девять человек, в том числе трое машинистов и шестеро пассажиров", - сообщил он.
Число пострадавших составило 84 человека, госпитализированы 34 человека.
В четверг, 13 декабря, в Турции произошло крушение скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью.
Из-за столкновения с локомотивом с рельсов сошли три вагона поезда, при этом обрушился пешеходный переход.