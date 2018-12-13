Крушение поезда в Анкаре: число жертв возросло до девяти

Всего, по последним данным властей, было госпитализировано 48 человек, пострадали свыше 80 человек.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Число погибших при крушении скоростного поезда в Анкаре возросло до девяти. Об этом сообщает издание Hurriyet со ссылкой на министра транспорта Турции Кахита Турхана.

"В результате аварии погибли девять человек, в том числе трое машинистов и шестеро пассажиров", - сообщил он.

Число пострадавших составило 84 человека, госпитализированы 34 человека.

В четверг, 13 декабря, в Турции произошло крушение скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью.

Из-за столкновения с локомотивом с рельсов сошли три вагона поезда, при этом обрушился пешеходный переход.

В Турции скоростной поезд сошел с рельсов >>>