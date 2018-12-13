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Крушение поезда в Анкаре: число жертв возросло до девяти

© Sputnik / Алтан Гочер
Происшествия
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Всего, по последним данным властей, было госпитализировано 48 человек, пострадали свыше 80 человек.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Число погибших при крушении скоростного поезда в Анкаре возросло до девяти. Об этом сообщает издание Hurriyet со ссылкой на министра транспорта Турции Кахита Турхана.

"В результате аварии погибли девять человек, в том числе трое машинистов и шестеро пассажиров", - сообщил он.

Смертельный рейс: жертвами крушения поезда в Турции стали 9 человек
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Смертельный рейс: жертвами крушения поезда в Турции стали девять человек

Число пострадавших составило 84 человека, госпитализированы 34 человека.

В четверг, 13 декабря, в Турции произошло крушение скоростного поезда, следовавшего из Анкары в Конью.

Из-за столкновения с локомотивом с рельсов сошли три вагона поезда, при этом обрушился пешеходный переход.

В Турции скоростной поезд сошел с рельсов >>>




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