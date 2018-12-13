Контрабандист пытался вывезти валюту из Узбекистана в собственных носках

Мужчина нарушил узбекское законодательство об обязательном декларировании средств, превышающих в эквиваленте 5 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 13 дек — Sputnik. Житель Узбекистана пытался провезти через границу 20 тысяч долларов, спрятав их в собственные носки.

Как сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики, предприимчивый гражданин привлек к себе внимание сотрудников таможенного поста "Бекабад-авто". При досмотре выяснилось, что он пытался вывезти американскую валюту на себе.

Похожее правонарушение было выявлено и на приграничном таможенном посту "Гишткуприк".

© Sputnik / Алексей Вовк Привязал контрабанду скотчем к талии - что выдало преступника на границе

"При проведении личного досмотра у одной гражданки соседнего государства был обнаружен 1 миллион казахских тенге, которые она пыталась вывезти из Узбекистана, спрятав их среди своих вещей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В настоящее время по выявленным фактам правонарушений продолжаются таможенные проверки.

Вывоз физическими лицами наличной иностранной валюты за пределы Узбекистана осуществляется без каких-либо разрешений в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте 5 000 (пять тысяч) долларов США.

Напомним, ранее таможенники задержали преступника, который пытался пронести через границу 48 мобильных телефонов на общую сумму 2 миллиона 400 тысяч сумов, примотав их скотчем к талии и ногам.