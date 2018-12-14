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В Ташкенте мужчина присвоил 60 миллионов сумов

CC0 / pixabay
Происшествия
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Преступник пообещал своему знакомому оформить машину марки "Нексия" на его имя и оценил ее в 79 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. В Ташкенте преступник присвоил 60 миллионов сумов, сообщает МВД Узбекистана.

"12 декабря 2018 года по поступившим документам в ОВД М.Улугбекского района города Ташкента стало известно, что 18 августа гражданин Х.Ш. проживающий в Ферганской области, пообещав гражданину П.М. оформить автомашину марки "Нексия" на его имя, оцении на 79 миллионов сумов взял 60 миллионов", - говорится в сообщении.

Однако машину он так и не передал, деньги истратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, мошенничество, то есть завладение чужим имуществом путем обмана, наказывается лишением свободы от двух до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте мужчина обманным путем присвоил 22 тысячи долларов. Он пообещал знакомому погасить долг через свою фирму и взял с потерпевшего деньги, однако обещание не выполнил.

 

Теги:
Узбекистан, Ташкент, Мошенничество



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