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Младенец

В Фергане из-за отравления угарным газом умерла годовалая девочка

CC BY-SA 2.0 / Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby
Происшествия
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Мать малышки положила уголь в печь и уснула.

ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. В Язъяванском районе Ферганской области из-за отравления угарным газом погибла годовалая девочка, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

Мать ребенка уснула, положив уголь в печь. Угарный газ просочился в помещение, а малышка умерла.

Правоохранители ведут расследование по данному факту.

На прошлой неделе жительница Джизакской области умерла от отравления угарным газом. Семью из троих человек, в том числе младенца, доставили в больницу в ночь на 12 декабря. Женщина скончалась, несмотря на оказанную ей помощь.

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Теги:
угарный газ, Фергана, Узбекистан



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