В Фергане из-за отравления угарным газом умерла годовалая девочка

ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. В Язъяванском районе Ферганской области из-за отравления угарным газом погибла годовалая девочка, передает пресс-служба МВД Узбекистана.

Мать ребенка уснула, положив уголь в печь. Угарный газ просочился в помещение, а малышка умерла.

Правоохранители ведут расследование по данному факту.

На прошлой неделе жительница Джизакской области умерла от отравления угарным газом. Семью из троих человек, в том числе младенца, доставили в больницу в ночь на 12 декабря. Женщина скончалась, несмотря на оказанную ей помощь.