Труп женщины нашли на поле в Ташкентской области

ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. На поле в махалле Шарк в Ташкентской области найден труп женщины из Чирчика, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Правоохранителям удалось задержать мужчину, проживающего в Мирзо-Улугбекском районе, за совершение данного преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В сентябре на кладбище в Ташкенте найден труп мужчины с признаками убийства. Прокуратура возбудила уголовное дело. В ходе предварительного следствия гражданин Б.К. привлечен к уголовному делу в качестве подозреваемого.