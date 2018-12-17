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Девушка в поле

Труп женщины нашли на поле в Ташкентской области

CC0 / pixabay
Происшествия
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Правоохранителям удалось поймать убийцу.

ТАШКЕНТ, 17 дек – Sputnik. На поле в махалле Шарк в Ташкентской области найден труп женщины из Чирчика, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Правоохранителям удалось задержать мужчину, проживающего в Мирзо-Улугбекском районе, за совершение данного преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В сентябре на кладбище в Ташкенте найден труп мужчины с признаками убийства. Прокуратура возбудила уголовное дело. В ходе предварительного следствия гражданин Б.К. привлечен к уголовному делу в качестве подозреваемого.

Теги:
Ташкентская область, Убийство



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