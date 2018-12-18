Связанные "Трамадолом": оперативники раскрыли в Ташкенте преступную схему

В отношении задержанных возбудили уголовное за незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента выявили и задержали сразу шестерых граждан Узбекистана, причастных к торговле запрещенными лекарственными препаратами, сообщает пресс-служба.

В Чиланзарском районе у 34-летнего Мансура К. при личном досмотре с участием понятых у задержанного обнаружили и изъяли 138 конвалют "Трамадола Ланнахера".

Вместе со своим знакомым по имени Бехзод задержанный продавал препарат в Алмазарском районе. Приобретали запрещенный препарат подельники у Азизбека И. Во время очередной встречи всех троих задержали сотрудники ГУВД Ташкента. На допросе они сознались, что успели реализовать немалое количество "Трамадола", причем, однажды к их деяниям был привлечен несовершеннолетний.

Житель Чиланзарского района Кобил А., зависимый от этих таблеток, приобретал нужное для себя количество у Мансура К. Как постоянный клиент он получал большее количество препарата в долг, затем продавал излишек подороже и таким образом расплачивался с Мансуром.

В день задержания Кобил "для подстраховки" вызвал пасынка несовершеннолетнего Абдурахмона С. Парень приехал на место, где его ждал отчим, и получил от него несколько конвалют "Трамадола". Кобил попросил подержать их в кармане. Отдав таблетки, Кобил пошел в сторону клиентов, которые его поджидали. Убедившись, что все нормально, Кобил позвонил своему пасынку и попросил принести таблетки. Как только Абдурахмон подошел и передал таблетки в руки отчима, сотрудники ГУВД задержали Кобила.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 273 ("Незаконное изготовление, приобретение, хранение и другие действия с наркотическими средствами, их аналогами или психотропными веществами с целью сбыта, а равно их сбыт") Уголовного кодекса Узбекистана.