В Таджикистане завершилось дело о бунте в колонии Худжанда

Подсудимые проведут в карцере от 3 до 6 месяцев за участие в восстании, многие из них – в прошлом боевики ИГИЛ.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. В Таджикистане принято решение о наказаниях участников бунта в колонии Худжанда, сообщает Sputnik Таджикистан.

Более 20 человек проведут от 3 до 6 месяцев в карцере, многие из них – в прошлом боевики группировки "Исламское государство" (радикальная организация запрещена в России и Центральной Азии – прим.ред.).

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На сегодня известно имя только одного из обвиняемых – Мухаммад Юнусов, в отношении него возбуждено дело по 11 статьям Уголовного кодекса Таджикистана.

В ноябре в худжандской колонии №3 Согдийской области вспыхнули беспорядки, в результате правоохранительные органы обезвредили 21 человека. При этом во время бунта были убиты двое сотрудников колонии, пятерых охранников с тяжелыми ранениями доставили в больницу.