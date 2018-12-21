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Заключенный за решеткой

В Таджикистане завершилось дело о бунте в колонии Худжанда

Рамиль Ситдиков
Происшествия
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Подсудимые проведут в карцере от 3 до 6 месяцев за участие в восстании, многие из них – в прошлом боевики ИГИЛ.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. В Таджикистане принято решение о наказаниях участников бунта в колонии Худжанда, сообщает Sputnik Таджикистан.

Более 20 человек проведут от 3 до 6 месяцев в карцере, многие из них – в прошлом боевики группировки "Исламское государство" (радикальная организация запрещена в России и Центральной Азии – прим.ред.).

Следственный изолятор, архивное фото
© Sputnik / Владимир Песня
Боялся за должность: скрывший бунт начальник колонии в Худжанде арестован

На сегодня известно имя только одного из обвиняемых – Мухаммад Юнусов, в отношении него возбуждено дело по 11 статьям Уголовного кодекса Таджикистана.

В ноябре в худжандской колонии №3 Согдийской области вспыхнули беспорядки, в результате правоохранительные органы обезвредили 21 человека. При этом во время бунта были убиты двое сотрудников колонии, пятерых охранников с тяжелыми ранениями доставили в больницу.

Теги:
Колония, Узбекистан, Таджикистан



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