Кокорину и Мамаеву ужесточили статью

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Спортсменам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву следствие поменяло статью – с побоев на причинение легкого вреда здоровью, сообщает РИА Новости.
При этом вторая считается более тяжкой, но наказание одинаковое – до двух лет лишения свободы.
Решение связано с результатами судебно-медицинской экспертизы, обвинение в хулиганстве в деле остается.
Адвокат Мамаева Игорь Бушманов намерен в понедельник подать жалобу в прокуратуру, он ссылается на "необоснованность, неконкретность и противоречивость обвинений".
Во вторник суд оставил Кокорина, Мамаева и других фигурантов дела под стражей до февраля. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.
В октябре футболисты ввязались в две потасовки. Сначала они вместе с братом Кокорина Кириллом избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а затем повздорили с руководителем департамента Минпромторга Денисом Паком и главой НАМИ Сергеем Гайсиным.