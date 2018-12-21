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Кокорину и Мамаеву ужесточили статью

© Sputnik / Илья Питалев
Происшествия
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Вместо побоев им инкриминируют причинение легкого вреда здоровью, при этом наказание одинаковое.

ТАШКЕНТ, 21 дек - Sputnik. Спортсменам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву следствие поменяло статью – с побоев на причинение легкого вреда здоровью, сообщает РИА Новости.

При этом вторая считается более тяжкой, но наказание одинаковое – до двух лет лишения свободы.

Решение связано с результатами судебно-медицинской экспертизы, обвинение в хулиганстве в деле остается.

Футболист Александр Кокорин, обвиняемый в хулиганстве
© Sputnik / Илья Питалев
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Адвокат Мамаева Игорь Бушманов намерен в понедельник подать жалобу в прокуратуру, он ссылается на "необоснованность, неконкретность и противоречивость обвинений".

Во вторник суд оставил Кокорина, Мамаева и других фигурантов дела под стражей до февраля. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения.

В октябре футболисты ввязались в две потасовки. Сначала они вместе с братом Кокорина Кириллом избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука, а затем повздорили с руководителем департамента Минпромторга Денисом Паком и главой НАМИ Сергеем Гайсиным.

Теги:
суд, Россия, футбол



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