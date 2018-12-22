В Карши женщина пыталась продать годовалую малышку

Правоохранительные органы взяли преступницу с поличным в чайхане "Егду", она хотела отдать ребенка за 10 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. В городе Карши Кашкадарьинской области сотрудники правоохранительных органов взяли с поличным преступницу, которая пыталась продать ребенка, сообщает пресс-служба МВД.

"11 декабря в городе Карши Кашкадарьинской области гражданка Ф.К. проживающая по улице И.Каримова, была задержана в чайхане "Егду" когда продавала свою годовалую дочь А.К. за 10 млн. сумов гражданке Ж.Р. проживающей в МСГ "Карлугбот", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Согласно статье 135 Уголовного кодекса Узбекистана, торговля людьми наказывается ограничением или лишением свободы от трех до пяти лет.

В начале декабря в Санкт-Петербурге осудили на 4 года в исправительной колонии узбекистанку, которая пыталась продать своего новорожденного сына.

Торговля людьми – один из самых больных вопросов для Узбекистана, власти и правоохранители активно борются с такими преступлениями. В Ташкенте в 2018 году число случаев снизилось на 63,5%.