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Мать с младенцем

В Карши женщина пыталась продать годовалую малышку

© Sputnik / Александр Кондратюк
Происшествия
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Правоохранительные органы взяли преступницу с поличным в чайхане "Егду", она хотела отдать ребенка за 10 миллионов сумов.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. В городе Карши Кашкадарьинской области сотрудники правоохранительных органов взяли с поличным преступницу, которая пыталась продать ребенка, сообщает пресс-служба МВД.

"11 декабря в городе Карши Кашкадарьинской области гражданка Ф.К. проживающая по улице И.Каримова, была задержана в чайхане "Егду" когда продавала свою годовалую дочь А.К. за 10 млн. сумов гражданке Ж.Р. проживающей в МСГ "Карлугбот", - говорится в сообщении.

Насилие, архивное фото
CC0 / Pixabay
В ГУВД Ташкента рассказали о снижении числа случаев торговли людьми

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Согласно статье 135 Уголовного кодекса Узбекистана, торговля людьми наказывается ограничением или лишением свободы от трех до пяти лет.

В начале декабря в Санкт-Петербурге осудили на 4 года в исправительной колонии узбекистанку, которая пыталась продать своего новорожденного сына.

Торговля людьми – один из самых больных вопросов для Узбекистана, власти и правоохранители активно борются с такими преступлениями. В Ташкенте в 2018 году число случаев снизилось на 63,5%.

Теги:
Преступление, Узбекистан, МВД



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