В Ташкентской области школьник ограбил дом, ударив ножом хозяйку

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. В Ташкентской области школьник в маске ограбил дом, ударив ножом хозяйку. Об этом передает пресс-служба МВД Узбекистана.

Sputnik Житель Нукуса вынес крупную сумму из чужого дома

Ученик старших классов решил ограбить дом гражданки Н.А. и взял с собой холодное оружие. Пробравшись в дом, подросток ударил ножом в грудь женщины, а затем вынес из помещения 294 тысяч сумов и банковскую карту, на счету которой не было средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, на этой неделе в Чимбайском районе Каракалпакстана неизвестный проник в чужой дом и вынес из него тысячу долларов США и десять миллионов сумов. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина, проживающий в Нукусе.