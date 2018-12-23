В Швеции задержали узбекистанцев по подозрению в подготовке терактов

Следствие по этому делу почти закончено и подозреваемым скоро будет предъявлено обвинение.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Полиция безопасности Швеции SÄPO (СЭПО) предотвратила за последний год как минимум два теракта в стране, сообщает РИА Новости.

По его словам, в обоих случаях полиция арестовала лиц, подозреваемых в различном соучастии в подготовке преступлений.

© Sputnik / Алексей Филиппов Заключенный напал в тюрьме на осужденного за теракт в Стокгольме Акилова

"Я думаю, это трагично, что у нас сложилась такая ситуация. У нас около трех тысяч человек, которые находятся в экстремистской среде и которые могут быть готовы прибегнуть к насилию. У нас есть два дела, касающиеся этого", - отметил глава СЭПО Клас Фриберг.

Поясняется, что в одном из этих случаев в апреле этого года в Стокгольме и в Стрёмсунде Центральной Швеции были задержаны лица узбекского происхождения. С апреля по октябрь полиция задержала в общей сложности по этому делу пять человек родом не только из Узбекистана, но и Кыргызстана. Следствие по этому делу почти закончено и подозреваемым скоро будет предъявлено обвинение. Фриберг не стал давать каких-либо деталей о планах подозреваемых. Сообщается, что арестованные отрицают какую-либо причастность к преступлению

В апреле 2017 года выходец из Узбекистана Рахмат Акилов на грузовике наехал на людей на одной из пешеходных улиц Стокгольма. Погибли пять человек, 15 получили травмы разной степени тяжести. Акилов был приговорен к пожизненному заключению и теперь отбывает срок в особом отделении тюрьмы Кумла.