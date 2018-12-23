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В Ташкенте изъяли контрабандную пиротехнику на 14 миллионов сумов

© Sputnik / Виталий Аньков
Происшествия
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Всего правоохранители конфисковали 286 838 единиц пиротехнических изделий.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. В Ташкенте правоохранители в ходе рейдов с ноября 2018 года изъяли контрабандную пиротехнику на 14 миллионов сумов, сообщает ГУВД узбекской столицы.

В Сурхандарьинской области пресекли незаконную продажу пиротехники
Пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана
В Сурхандарьинской области пресекли незаконную продажу пиротехники

Всего сотрудники органов внутренних дел провели 946 рейдов и выявили 48 случаев незаконной продажи пиротехнических изделий.

Кроме того, правоохранители провели беседы с жителями махаллей, учащимися учебных заведений и сотрудниками различных  предприятий, рассказав об опасности контрабандной пиротехники.

По данным ГУВД, ежегодно в новогоднюю ночь все экстренные службы работают в усиленном режиме, и всегда врачам приходится оказывать помощь пострадавшим от некачественных петард и фейверков.  

Теги:
Контрабанда, пиротехника, Ташкент, Узбекистан



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