В Ташкенте изъяли контрабандную пиротехнику на 14 миллионов сумов

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. В Ташкенте правоохранители в ходе рейдов с ноября 2018 года изъяли контрабандную пиротехнику на 14 миллионов сумов, сообщает ГУВД узбекской столицы.

Пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана В Сурхандарьинской области пресекли незаконную продажу пиротехники

Всего сотрудники органов внутренних дел провели 946 рейдов и выявили 48 случаев незаконной продажи пиротехнических изделий.

Кроме того, правоохранители провели беседы с жителями махаллей, учащимися учебных заведений и сотрудниками различных предприятий, рассказав об опасности контрабандной пиротехники.

По данным ГУВД, ежегодно в новогоднюю ночь все экстренные службы работают в усиленном режиме, и всегда врачам приходится оказывать помощь пострадавшим от некачественных петард и фейверков.