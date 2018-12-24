ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. В Узбекистане пьяный водитель протащил инспектора ДПС на двери авто, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

В Гулистанском районе Сырдарьинской области сотрудник УБДД остановил автомобиль марки ВАЗ-2106.

За рулем машины находился пьяный узбекистанец, он отказался подчиниться требованием инспектора и, пытаясь скрыться, на 40 метров прокатил правоохранителя на двери авто.

В результате инцидента сотрудник УБДД был доставлен в больницу, нетрезвый водитель задержан.

В настоящее время ведется расследование происшествия.