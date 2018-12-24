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Инспектор дорожно-постовой службы

В Узбекистане пьяный водитель протащил инспектора ДПС на двери авто

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Происшествия
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Сотрудник УБДД сумел продержаться на двери автомобиля 40 метров.

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. В Узбекистане пьяный водитель протащил инспектора ДПС на двери авто, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

В Гулистанском районе Сырдарьинской области сотрудник УБДД остановил автомобиль марки ВАЗ-2106. 

За рулем машины находился пьяный узбекистанец, он отказался подчиниться требованием инспектора и, пытаясь скрыться, на 40 метров прокатил правоохранителя на двери авто.

В результате инцидента сотрудник УБДД был доставлен в больницу, нетрезвый водитель задержан.

В настоящее время ведется расследование происшествия.

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Теги:
МВД Узбекистана, ДТП, Автомобили, Сырдарьинская область, Узбекистан



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