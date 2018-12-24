Двое узбекистанцев погибли от отравления угарным газом

Ежедневно правоохранительные органы сообщают о трагических случаях отравления угарным газом. Зачастую граждане погибают во время сна, если неправильно использовали печь.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В минувшую субботу, 22 декабря, в Узбекистане произошло два смертельных случая отравления газом.

Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Один инцидент произошел в Зангиатинском районе Ташкентской области.

"Гражданка Ф.А., проживающая в МСГ "Уратепа", отравилась угарным газом в собственном доме из-за неполного сгорания угля. Она была экстренно госпитализирована, но, несмотря на оказанную помощь, скончалась", - говорится в сообщении.

Ведется расследование.

Аналогичный случай произошел в Пахтаабадском районе Андижанской области.

Там гражданка Г.Т., проживавшая в МСГ "Обод", скончалась от отравления угарным газом, который образовался от неполного сгорания угля в отопительной печи.

По данным фактам ведется расследование.