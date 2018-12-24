Двое узбекистанцев погибли от отравления угарным газом

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В минувшую субботу, 22 декабря, в Узбекистане произошло два смертельных случая отравления газом.
Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
Один инцидент произошел в Зангиатинском районе Ташкентской области.
"Гражданка Ф.А., проживающая в МСГ "Уратепа", отравилась угарным газом в собственном доме из-за неполного сгорания угля. Она была экстренно госпитализирована, но, несмотря на оказанную помощь, скончалась", - говорится в сообщении.
Ведется расследование.
Аналогичный случай произошел в Пахтаабадском районе Андижанской области.
Там гражданка Г.Т., проживавшая в МСГ "Обод", скончалась от отравления угарным газом, который образовался от неполного сгорания угля в отопительной печи.
По данным фактам ведется расследование.