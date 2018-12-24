В Термезе задержали торговца контрабандной пиротехникой

ТАШКЕНТ, 24 дек – Sputnik. В Термезе возле ресторана "Азия" сотрудники отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями УГТК по Сурхандарьинской области задержали продавца контрабандной пиротехникой.

Как сообщает пресс-служба ГТК Узбекистана, торговец был пойман с поличным. При нем находилось более шести тысяч огнеопасных изделий общей стоимостью в три миллиона сумов.

В настоящее время по выявленному факту ведутся таможенные проверки.

Ранее в Ташкенте правоохранители в ходе рейдов с ноября 2018 года изъяли контрабандную пиротехнику на 14 миллионов сумов.