В Самарканде хозяин дома зарезал гостя

Мужчина получил удар ножом в ногу и, потеряв много крови, скончался на месте.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В воскресенье, 23 декабря, в Самарканде произошло жестокое убийство.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, несколько мужчин устроили застолье в доме у некоего гражданина, проживающего на массиве Сугдиёна. Мужчины употребляли алкоголь.

"В какой-то момент между нетрезвыми людьми завязалась ссора. Тогда хозяин дома нанес гостю ножевое ранение в правую ногу. В результате мужчина, потеряв много крови, скончался на месте происшествия, до приезда "Скорой помощи", - говорится в сообщении.

Совершивший преступление мужчина задержан.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.