В Самарканде хозяин дома зарезал гостя

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. В воскресенье, 23 декабря, в Самарканде произошло жестокое убийство.
Как сообщает пресс-служба МВД республики, несколько мужчин устроили застолье в доме у некоего гражданина, проживающего на массиве Сугдиёна. Мужчины употребляли алкоголь.
"В какой-то момент между нетрезвыми людьми завязалась ссора. Тогда хозяин дома нанес гостю ножевое ранение в правую ногу. В результате мужчина, потеряв много крови, скончался на месте происшествия, до приезда "Скорой помощи", - говорится в сообщении.
Совершивший преступление мужчина задержан.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.