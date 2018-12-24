22:20 24 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB124.70
  • EUR9413.74
  • USD8325.59
Поиск
Насилие в семье

В Ташкенте ревнивая жена обрила налысо любовницу мужа

© Flickr/ allnightavenue
Происшествия
Получить короткую ссылку
35110

На теле потерпевшей обнаружены ссадины и ушибы.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Ревнивая ташкентка жестоко наказала любовницу мужа: она пришла к ней домой с приятельницами, избила и обрила практически налысо. Информация об этом инциденте появилась ранее в социальных сетях, в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

"Сообщаем, что данный инцидент действительно произошел 4 октября в Юнусабадском районе. На теле потерпевшей, 27-летней Шахзоды Х., обнаружены ссадины и ушибы, признанные судебно-медицинской экспертизой легкими телесными повреждениями", — сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Территориальный инспектор профилактики по заявлению потерпевшей составил в отношении трех женщин протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 52 ("Причинение легкого телесного повреждения") Кодекса Узбекистана об административной ответственности. 

"Однако спустя почти месяц потерпевшая заявила еще и о пропаже золотых изделий. В настоящее время на основании дополнительных сведений возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 277 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Республики Узбекистан", — отметили в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов проверят доводы всех сторон и примут законное решение.

По теме

Плов из любовника: за что арабка отомстила бойфренду
Частный детектив по-таджикски: как проверить жену или мужа на верность
Скандал между супругами в Бухаре привел к поножовщине
Теги:
ревность, Ташкент, любовница



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Красивые и дорогие: Forbes определил самых высокооплачиваемых моделей
Что RT подарил Трампу на Рождество
Что подарили Трампу на Рождество
Как открыть и с чем сочетать главный новогодний напиток

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054