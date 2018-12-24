В Ташкенте ревнивая жена обрила налысо любовницу мужа

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. Ревнивая ташкентка жестоко наказала любовницу мужа: она пришла к ней домой с приятельницами, избила и обрила практически налысо. Информация об этом инциденте появилась ранее в социальных сетях, в обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.

"Сообщаем, что данный инцидент действительно произошел 4 октября в Юнусабадском районе. На теле потерпевшей, 27-летней Шахзоды Х., обнаружены ссадины и ушибы, признанные судебно-медицинской экспертизой легкими телесными повреждениями", — сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента.

Территориальный инспектор профилактики по заявлению потерпевшей составил в отношении трех женщин протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 52 ("Причинение легкого телесного повреждения") Кодекса Узбекистана об административной ответственности.

"Однако спустя почти месяц потерпевшая заявила еще и о пропаже золотых изделий. В настоящее время на основании дополнительных сведений возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 277 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Республики Узбекистан", — отметили в пресс-службе.

Сотрудники правоохранительных органов проверят доводы всех сторон и примут законное решение.