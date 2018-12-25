В Ташкентской области трое сноубордистов погибли из-за схода лавины

Недалеко от спортивного комплекса "Бельдерсай" спасатели нашли тела троих жителей Ташкента.

ТАШКЕНТ, 25 дек - Sputnuk. В Белдерсае трое сноубордистов погибли из-за схода лавины, передает МЧС Узбекистана.

На днях недалеко от канатной дороги спортивного комплекса "Бельдерсай" были найдены тела троих узбекистанцев. Одному погибшему было 19 лет, двоим по 24 года. Ребята приехали из Ташкента в Белдерсай покататься на сноубордах .

По информации МЧС, молодые люди катались в неположенном месте, где произошел сход снежных масс.

По факту происшествия ведётся предварительное следствие. Министерство по чрезвычайным ситуациям республики призывает граждан соблюдать требования безопасности в горных районах страны.