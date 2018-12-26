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В Москве пограничники спутали чемпиона Нурмагомедова с боевиком ИГИЛ

© Sputnik / Антон Денисов
Происшествия
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Спортсмена вместе с другом допросили в соответствии со всеми необходимыми процедурами, затем их отпустили.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Московские пограничники спутали чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с боевиком ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в России и мире. – Прим. ред.), сообщает Sputnik Таджикистан.

Вместе с другом спортсмена допросили в соответствии со всеми необходимыми процедурами, а затем, не обнаружив ничего подозрительного, отпустили. Нурмагомедов остался недоволен ситуацией, но сфотографировался с пограничниками.

Перчатка
CC0 / pixabay
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Ранее чемпиона в легком весе назвали спортсменом года. Согласно результатам опроса фонда "Общественное мнение", такой точки зрения придерживаются 5% респондентов. Также в список вошли футбольный вратарь Игорь Акинфеев, показавший высокие результаты на чемпионате мира, и фигуристка Алина Загитова.

Теги:
ИГИЛ, Москва, Спортсмен



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