В Каттакургане мужчина напал на сожительницу с топором

Женщину доставили в больницу, подробности о ее состоянии не сообщаются.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Житель махалли "Гузал" поскандалил с сожительницей и ударил ее топором, сообщили в пресс-службе МВД Узбекистана.

"Двадцать пятого декабря этого года в городе Каттакургане Самаркандской области гражданин М.П., проживающий в махалле "Гузал", в ходе возникшего скандала на территории МСГ "Урикзор" ударил гражданскую жену Б.Д. топором по лицу и рукам", — говорится в публикации.

Мужчина был задержан, пострадавшая находится в больнице. Разбирательство ведется в рамках уголовного дела.

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