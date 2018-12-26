При пожаре в психбольнице города Карши пострадал пациент

Сотрудники больницы сушили влажную одежду, накинув на печку, вследствие чего и произошло возгорание.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Пожар произошел во вторник, 25 декабря, в психиатрической больнице города Карши Кашкадарьинской области.

Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, возгорание началось на втором этаже медучреждения. Сотрудники больницы потушили пожар самостоятельно.

"В результате инцидента один из пациентов больницы получил ожоги", - говорится в сообщении.

Известно, что пожар произошел из-за мокрой одежды, которую повесили на печь, чтобы просушить.

Правоохранительные органы ведут доследственную проверку.