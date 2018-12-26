16:25 26 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Капельница

При пожаре в психбольнице города Карши пострадал пациент

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
Получить короткую ссылку
8 0 0

Сотрудники больницы сушили влажную одежду, накинув на печку, вследствие чего и произошло возгорание.

ТАШКЕНТ, 26 дек — Sputnik. Пожар произошел во вторник, 25 декабря, в психиатрической больнице города Карши Кашкадарьинской области.

Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, возгорание началось на втором этаже медучреждения. Сотрудники больницы потушили пожар самостоятельно.

"В результате инцидента один из пациентов больницы получил ожоги", - говорится в сообщении.

Известно, что пожар произошел из-за мокрой одежды, которую повесили на печь, чтобы просушить.

Правоохранительные органы ведут доследственную проверку.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Гостиница Royal Palace в неоновом освещении в Ташкенте
Зимняя сказка: как выглядит предновогодний Ташкент
Индийский художник рисует портреты на листьях фикуса
Не фиговый листочек: художник в Индии пишет портреты на фикусе - видео
Поросячье счастье: что ждет нас в Год Свиньи

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054