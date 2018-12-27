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Автомобиль на мойке

В ГУВД дали рекомендации, как не стать жертвами преступлений на автомойках

CC0 / pixabay
Происшествия
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Сотрудники часто крадут номера и угоняют автомобили, руководителям организаций рекомендовали запрашивать при приеме на работу копию паспорта и контактные данные соискателя.

ТАШКЕНТ, 27 дек - Sputnik. В ГУВД Ташкента обсудили безопасность на автомойках, сообщает пресс-служба ведомства.

Участники рассказали, как не стать жертвами угона или кражи государственных номеров, руководителям таких организаций дали рекомендации по приему на работу – проверять паспорт и просить контактные данные соискателя.

Узбекистанцев предупредили о мерах предосторожности на автомойках
ГУВД Ташкента
Узбекистанцев предупредили о мерах предосторожности на автомойках

"Демонстрировались видеосюжеты по обсуждаемой теме, подготовленные Информационным мультимедийным центром ГУВД. Руководителям автомоек рекомендовано запрашивать у работников копию паспорта и контактные данные", - говорится в сообщении.

Также правоохранители остановились на вопросах предупреждения преступлений, дорожно-транспортных происшествий и устранения антисанитарных условий на автомойках в следующем году.

Теги:
Автомобили, Узбекистан, ГУВД Ташкента



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