В Саранске рассматривают громкое дело с участием узбекистанца

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Верховной суд Мордовии рассматривает уголовное дело в отношении узбекистанца, обвиняемого в убийстве беременной супруги, сообщает пресс-служба суда.

По версии обвинения, 20 февраля 2018 года Мухаммаджон Чориев задушил свою 26-летнюю супругу, находящуюся на 30-й неделе беременности, когда узнал, что ее родственники против их совместного проживания. Семья его жены настаивала на разводе и ее возвращении в Узбекистан. Совершив преступление, Чориев предпринял попытку самоубийства, но в итоге скрылся с места происшествия через окно, спустившись со второго этажа по газовой трубе. В ходе следствия он полностью признал свою вину.

Следующее заседание по делу назначено на 11 января 2019 года.