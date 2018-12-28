17:20 28 Декабря 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB120.91
  • EUR9479.57
  • USD8339.55
Поиск
Судебный молоток, архивное фото

В Саранске рассматривают громкое дело с участием узбекистанца

© Sputnik / Андрей Старостин
Происшествия
Получить короткую ссылку
51 0 0

Гражданина Узбекистана обвиняют в убийстве беременной жены.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Верховной суд Мордовии рассматривает уголовное дело в отношении узбекистанца, обвиняемого в убийстве беременной супруги, сообщает пресс-служба суда.

По версии обвинения, 20 февраля 2018 года Мухаммаджон Чориев задушил свою 26-летнюю супругу, находящуюся на 30-й неделе беременности, когда узнал, что ее родственники против их совместного проживания. Семья его жены настаивала на разводе и ее возвращении в Узбекистан. Совершив преступление, Чориев предпринял попытку самоубийства, но в итоге скрылся с места происшествия через окно, спустившись со второго этажа по газовой трубе. В ходе следствия он полностью признал свою вину.

Следующее заседание по делу назначено на 11 января 2019 года.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Обид Асомов
Невосполнимые утраты 2018 года
Alibaba Group открыла в Китае отель, где гостей обслуживают роботы
Будущее настало: в Китае открылся отель с роботами - видео
Двенадцать дней счастья
Сколько отдыхаем в 2019 году

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054