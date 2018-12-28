Таможенники пресекли контрабанду почти шести тысяч пачек табака

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Сотрудники управления Государственного таможенного комитета по Ферганской области пресекли контрабанду 5940 пачек табачных изделий на общую сумму 47 миллионов сумов.

Табак обнаружили в "Нексии", следовавшей из Ферганы в Коканд, сообщили в пресс-службе комитета. Впоследствии выяснилось, что продукция была произведена за рубежом и на нее отсутствуют все необходимые документы.

Пресс-служба Государственного таможенного комитета Узбекистана Таможенники пресекли контрабанду табачных изделий на сумму 47 миллионов сумов

По факту правонарушения проводятся таможенные проверки.

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