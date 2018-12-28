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Задержание подозреваемых в совершении преступления

В Петербурге задержали банду мигрантов за ограбления магазинов

© Sputnik / Евгений Биятов
Происшествия
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Четверо мигрантов причастны к нападениям минимум на десять торговых точек, расположенных в разных районах города.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге граждан среднеазиатского государства, которые грабили магазины. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Полицейские установили причастность злоумышленников минимум к десяти разбойным нападениям на торговые точки. Общий ущерб составил примерно 130 тысяч рублей.

"Злоумышленники, как установлено, действовали по отработанной схеме и каждый раз угрожали ножом продавцам продуктовых магазинов, чтобы получить деньги. Примечательно, что данные преступления совершены в течение двух недель, в один из дней злоумышленники совершили сразу три разбоя", — говорится в публикации.

Подозреваемым от 21 до 33 лет. Сейчас они находятся под стражей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье "Разбой" Уголовного кодекса РФ.

Теги:
ограбление, Мигранты, Санкт-Петербург



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