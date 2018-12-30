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Капельница

Замминистра жилищно-коммунального обслуживания Каракалпакстана погиб в ДТП

© Sputnik / Алексей Куденко
Происшествия
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В списках погибших еще трое чиновников Каракалпакстана.

ТАШКЕНТ, 30 дек - Sputnik. В Хужайлийском районе Каракалпакстана 27 декабря в результате ДТП погибли четверо чиновников, сообщает УзА.

Как уточняет издание, водитель автомобиля Ravon Nexia 3 не справился с управлением на скользкой дороге и врезался в бетонный барьер. После этого в машине взорвался газовый баллон. Среди жертв ДТП - замминистра жилищно-коммунального обслуживания Каракалпакстана.

В начале декабря ДТП на Камчике унесло четыре жизни. Автомобиль Nexia, двигавшийся из Ташкента в направлении Ферганской долины, врезался в заднюю часть автокрана марки Iveco, который проводил ремонтные работы на обочине дороги.

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Теги:
ДТП, Республика Каракалпакстан, Узбекистан



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