Шутил при задержании: свидетели дали показания о возможном убийце Дениса Тена

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Главное судебное разбирательство по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.
На скамье подсудимых трое: Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. Первым двум подозреваемым обвинения представлены по статьям "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору" и "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении.
На суде допросили одного из потерпевших, алматинца Ермека Жангабаева. За месяц до убийства Дениса Тена зеркала с автомобиля Жангабаева тоже украли.
За неделю до убийства Дениса Тена Кудайбергенов также обворовал автомобиль Сапара Шамшиева.
"В ночь на 11 июля я вернулся в два часа ночи. Поставил машину на сигнализацию и пошел спать. Я проснулся от звонка в домофон, мне позвонили полицейские и заявили, что задержали подозреваемого на месте преступления. Я спустился вниз, мне сотрудники полиции показали подозреваемого, он сидел в машине в наручниках. Показали зеркала, провода на них были срезаны чем-то острым. Мы поехали в Алматинский РОВД. Я написал заявление, потом мне сказали, что свяжутся со мной", — заявил Шамшиев.
Шамшиев добавил, что в момент задержания Арман Кудайбергенов вел себя расслабленно, улыбался и даже пытался шутить. Поняв, что на него особо никто не обращает внимание, он уснул в салоне полицейского автомобиля. "Свою вину он вначале не признавал", — заявил Шамшиев.
Он также сообщил суду, что перед тем, как Шамшиев начал писать заявление, к нему подошел подозреваемый и попросил не указывать его фамилию. Кудайбергенов обещал установить украденные им зеркала на автомобиль пострадавшего. Отметим, что Шамшиев также собирается предъявлять гражданский иск о возмещении материального и морального вреда.
Напомним, в рамках расследования гибели казахстанского фигуриста Дениса Тена правоохранительные органы выяснили, что в момент убийства спортсмена один из обвиняемых должен был явиться в суд Астаны после задержания с поличным.
Кудайбергенов и Киясов дали признательные показания о совершении кражи зеркал с машины спортсмена. Однако, по их словам, они не планировали убивать Дениса Тена. Толыбаева просила суд переквалифицировать инкриминируемые ей статьи.
"Я не знала, что происходит преступление. Я прошу изменить статью, я не видела, кто и как наносил ножевое ранение. Свою вину я не признаю", — заявила подсудимая.
Процесс проходит на государственном языке под председательством судьи Кеншилика Абдельдинова. Уголовное дело состоит из 38 томов.
Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен погиб 19 июля 2018 года в центре Алматы. Он увидел, как автоворы снимают зеркала с его автомобиля и попытался остановить злоумышленников, которые нанесли Тену ножевое ранение в бедро. Спортсмена госпитализировали, однако он скончался от потери крови. Фигуристу было всего 25 лет.
Подозреваемых в убийстве задержали в течение двух дней.