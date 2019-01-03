Шутил при задержании: свидетели дали показания о возможном убийце Дениса Тена

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Главное судебное разбирательство по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена проходит в специализированном межрайонном суде по уголовным делам города Алматы, сообщает Sputnik Казахстан.

На скамье подсудимых трое: Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. Первым двум подозреваемым обвинения представлены по статьям "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору" и "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Толыбаеву подозревают в недонесении о преступлении.

На суде допросили одного из потерпевших, алматинца Ермека Жангабаева. За месяц до убийства Дениса Тена зеркала с автомобиля Жангабаева тоже украли.

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"В 8.30 утра 22 июня 2018 года я собрался на работу. Вышел из дома, который находится на пересечении улиц Шевченко — Шагабутдинова, и обнаружил свою машину, с которой были полностью похищены зеркала в сборе с корпусами, с камерами. Я принял решение сразу вызвать полицию. Соответственно, полиция приехала, все зафиксировала. Сняла отпечатки пальцев, я написал заявление. В тот же день я приобрел бывшие в употреблении зеркала и установил их. Позже ко мне позвонили полицейские и сказали, что обнаружили зеркала у подозреваемого (Армана Кудайбергенова – Sputnik). На моих зеркалах была гравировка с VIN-кодом автомашины, который также указан в техпаспорте. Я пришел к следователю и мне показали вещественные доказательства, и я проверил VIN-код с данными техпаспорта, которые полностью совпали. Но зеркала были без корпуса. Все мои пояснения, комментарии по этому делу были приобщены к материалам дела", — заявил Жангабаев.

За неделю до убийства Дениса Тена Кудайбергенов также обворовал автомобиль Сапара Шамшиева.

"В ночь на 11 июля я вернулся в два часа ночи. Поставил машину на сигнализацию и пошел спать. Я проснулся от звонка в домофон, мне позвонили полицейские и заявили, что задержали подозреваемого на месте преступления. Я спустился вниз, мне сотрудники полиции показали подозреваемого, он сидел в машине в наручниках. Показали зеркала, провода на них были срезаны чем-то острым. Мы поехали в Алматинский РОВД. Я написал заявление, потом мне сказали, что свяжутся со мной", — заявил Шамшиев.

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По его словам, ему никто не возместил материальный ущерб в размере 400 тысяч тенге. Кроме того, он понес дополнительные расходы в размере 200 тысяч тенге на установку зеркал.

Шамшиев добавил, что в момент задержания Арман Кудайбергенов вел себя расслабленно, улыбался и даже пытался шутить. Поняв, что на него особо никто не обращает внимание, он уснул в салоне полицейского автомобиля. "Свою вину он вначале не признавал", — заявил Шамшиев.

Он также сообщил суду, что перед тем, как Шамшиев начал писать заявление, к нему подошел подозреваемый и попросил не указывать его фамилию. Кудайбергенов обещал установить украденные им зеркала на автомобиль пострадавшего. Отметим, что Шамшиев также собирается предъявлять гражданский иск о возмещении материального и морального вреда.

Напомним, в рамках расследования гибели казахстанского фигуриста Дениса Тена правоохранительные органы выяснили, что в момент убийства спортсмена один из обвиняемых должен был явиться в суд Астаны после задержания с поличным.

Кудайбергенов и Киясов дали признательные показания о совершении кражи зеркал с машины спортсмена. Однако, по их словам, они не планировали убивать Дениса Тена. Толыбаева просила суд переквалифицировать инкриминируемые ей статьи.

"Я не знала, что происходит преступление. Я прошу изменить статью, я не видела, кто и как наносил ножевое ранение. Свою вину я не признаю", — заявила подсудимая.

Процесс проходит на государственном языке под председательством судьи Кеншилика Абдельдинова. Уголовное дело состоит из 38 томов.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Денис Тен погиб 19 июля 2018 года в центре Алматы. Он увидел, как автоворы снимают зеркала с его автомобиля и попытался остановить злоумышленников, которые нанесли Тену ножевое ранение в бедро. Спортсмена госпитализировали, однако он скончался от потери крови. Фигуристу было всего 25 лет.

Подозреваемых в убийстве задержали в течение двух дней.