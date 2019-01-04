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Происшествия

Пропавшую в Ташкенте девочку-подростка нашли в Янгиюльском районе

Происшествия
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Родственники заявили о пропаже 15-летней Нодиры Яшатуллаевой второго января.

ТАШКЕНТ, 4 янв — Sputnik. Пропавшую первого января 15-летнюю Нодиру Яшатуллаеву нашли в Янгиюльском районе Ташкента живой и здоровой, сообщает пресс-служба ГУВД Ташкента.

Со слов подростка, она поехала туда к знакомым, сейчас эту информацию проверяются.

Ранее сообщалось, что девочка первого января вышла из дома родственника в Сергелийском районе, а затем ее местонахождение было неизвестно. Родители девочки обратились в органы внутренних дел только второго января, поскольку раньше случалось, что Нодира уезжала к родственникам, не предупредив домашних.

Найти Нодиру сотрудникам ГУВД Ташкента помогли коллеги из УВД Ташкентской области по ориентировкам, разосланным по всем службам и подразделениям органов внутренних дел, включая региональные. Сейчас с девочкой  работают психологи Центра социально-правовой помощи несовершеннолетним ГУВД Ташкента.




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