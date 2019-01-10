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Пресечена попытка тайного ввоза телевизоров на 5 миллиардов сум

Таможенники пресекли ввоз в Узбекистан крупной партии телевизоров

© Пресс-служба ГТК РУз
Происшествия
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В контейнерах на имя ООО в Бухарской области должна была находиться синтетическая нить, но вместо нее оказались контрабандные телевизоры.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Сотрудники Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Узбекистана пресекли попытку тайного ввоза большой партии телевизоров.

В грузовых контейнерах, отправленных на имя одного из обществ с ограниченной ответственностью в Бухарской области, согласно сопроводительным документам должна была находиться синтетическая нить на 5422 доллара.

После таможенной проверки выяснилось, что в контейнерах находились не указанные в документах телевизоры LG в количестве 1206 единиц, на общую сумму 5 миллиардов сумов.

По факту правонарушения ведутся таможенные проверки.




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