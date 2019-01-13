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кулак, архивное фото

В Подмосковье мигрант жестоко избил своего земляка

© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Парень набросился на своего соотечественника из-за внезапно возникшей неприязни.

ТАШКЕНТ, 13 янв – Sputnik. В Подмосковье мигрант из Центральной Азии жестоко избил своего земляка, передает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Инцидент случился поздно вечером 11 января в деревне Бортнево Пушкинского района.

Скорая помощь
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По данным правоохранителей, 20-летний житель одного из государств ЦА повздорил со своим 30-летним соотечественником. В результате потасовки молодой человек избил своего оппонента.

Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами.

Сотрудники полиции арестовали 20-летнего мигранта в ходе оперативно-розыскных мероприятий. 

Уточняется, что парень набросился на соотечественника из-за внезапно возникшей неприязни. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Теги:
Драка, мигрант, Московская область, Россия



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