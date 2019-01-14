Муж и жена утонули в автомобиле, свалившемся в реку в Ферганской области

Мужчина не справился с управлением, и автомобиль рухнул в канал "Катта Фаргона", протекающий через территорию поселка Бегабад.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. Автомобиль Daewoo Tico с пассажирами упал в реку в Ферганской области.

Инцидент произошел в субботу, 12 января, в Учкуприкском районе, сообщает пресс-служба МВД республики.

В автомобиле находилась семейная пара. Мужчина не справился с управлением, в результате сего автомобиль упал в канал "Катта Фаргона", протекающий через территорию поселка Бегабад.

Муж и жена не сумели выбраться из тонущего автомобиля.

Правоохранительные органы выясняют детали происшествия. Ведется расследование.