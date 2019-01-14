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Пожарная машина на месте возгорания. Иллюстративное фото

Узбекистанка сгорела в собственном доме – детали ЧП

CC0 / pixabay
Происшествия
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Причиной возникновения пожара стала непотушенная сигарета.

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В понедельник, 14 января, в Учтепинском районе Ташкента в частном доме произошел пожар.

Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел республики, пожарные ликвидировали возгорание. Однако на месте пожарища был обнаружен труп хозяйки дома.

Капельница
© Sputnik / Алексей Куденко
В Ташкенте женщина стала жертвой пожара в частном доме

Кроме того, пострадала ее гостья, - она получила ожоги и отравление продуктами горения.

По предварительным данным, виновницей пожара является хозяйка дома, которая уснула с непотушенной сигаретой.

В настоящее время правоохранительные органы расследуют обстоятельства случившегося.

Накануне стало известно, что при пожаре в частном доме в Чиланзарском районе Ташкента также погибла женщина. Причина пожара устанавливается.

Теги:
смерть, пожар, Ташкент, Узбекистан



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