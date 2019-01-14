Узбекистанка сгорела в собственном доме – детали ЧП

ТАШКЕНТ, 14 янв — Sputnik. В понедельник, 14 января, в Учтепинском районе Ташкента в частном доме произошел пожар.
Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел республики, пожарные ликвидировали возгорание. Однако на месте пожарища был обнаружен труп хозяйки дома.
Кроме того, пострадала ее гостья, - она получила ожоги и отравление продуктами горения.
По предварительным данным, виновницей пожара является хозяйка дома, которая уснула с непотушенной сигаретой.
В настоящее время правоохранительные органы расследуют обстоятельства случившегося.
Накануне стало известно, что при пожаре в частном доме в Чиланзарском районе Ташкента также погибла женщина. Причина пожара устанавливается.