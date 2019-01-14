21:35 14 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.36
  • EUR9498.42
  • USD8337.07
Поиск
Доллар

Преступление года: школьники потратили украденные деньги на собаку и ресторан

Nguyen Huy Kham
Происшествия
Получить короткую ссылку
2201

Школьники все потратили на дорогие рестораны, новенькие iPhone и клубную жизнь, а один из парней даже купил своему отцу новую машину и собаку.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Ташкентские подростки совершили дерзкую кражу, потратив все деньги на технику, одежду и развлечения, сообщается на телеканале "Семивли".

Двое учеников 11-го класса общеобразовательной школы №261 Алмазарского района вместе со своим другом – учащимся 2-го курса Ташкентского профессионального колледжа гостиничного хозяйства узнали, где были спрятаны деньги родственницы одного из парней. Школьники проникли в дом, украли 22 тысячи долларов и 15 миллионов сумов, после чего благополучно все потратили на дорогие рестораны, новенькие iPhone и клубную жизнь, а один из парней даже купил своему отцу новую машину и собаку.

Деньги, конечно же, быстро закончились. Но это не остановило наших "героев": они проникли к соседу и украли у него ноутбук, технику и дорогие духи.

Судья по уголовным делам Алмазарского района, учитывая возраст обвиняемых, а также раннюю несудимость и полное возмещение денежных средств пострадавшим, освободил их от наказания в виде лишения свободы.

А вот отец одного из мальчиков скончался после судебного заседания. 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Матч между сборными Узбекистана и Туркменистана на кубке Азии по футболу
Это разгром: лучшие кадры матча Узбекистана и Туркменистана
Плов
Как мужчины готовят вкусный узбекский плов
Первая трехуровневая развязка в Узбекистане

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054