Преступление года: школьники потратили украденные деньги на собаку и ресторан

Школьники все потратили на дорогие рестораны, новенькие iPhone и клубную жизнь, а один из парней даже купил своему отцу новую машину и собаку.

ТАШКЕНТ, 14 янв - Sputnik. Ташкентские подростки совершили дерзкую кражу, потратив все деньги на технику, одежду и развлечения, сообщается на телеканале "Семивли".

Двое учеников 11-го класса общеобразовательной школы №261 Алмазарского района вместе со своим другом – учащимся 2-го курса Ташкентского профессионального колледжа гостиничного хозяйства узнали, где были спрятаны деньги родственницы одного из парней. Школьники проникли в дом, украли 22 тысячи долларов и 15 миллионов сумов, после чего благополучно все потратили на дорогие рестораны, новенькие iPhone и клубную жизнь, а один из парней даже купил своему отцу новую машину и собаку.

Деньги, конечно же, быстро закончились. Но это не остановило наших "героев": они проникли к соседу и украли у него ноутбук, технику и дорогие духи.

Судья по уголовным делам Алмазарского района, учитывая возраст обвиняемых, а также раннюю несудимость и полное возмещение денежных средств пострадавшим, освободил их от наказания в виде лишения свободы.

А вот отец одного из мальчиков скончался после судебного заседания.