В Узбекистане четырех сотрудников УВД подозревают в незаконных задержаниях

Ранее местные СМИ сообщали, что около ста бизнесменов подали в местную прокуратуру жалобы на их противоправные действия.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Четверых сотрудников отделения уголовного розыска Управления внутренних дел Андижанской области подозревают в незаконных задержаниях граждан, их заключили под стражу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Ранее местные СМИ писали, что несколько сотрудников УВД Андижанской области были взяты под стражу после того, как около ста бизнесменов подали в местную прокуратуру жалобы на их противоправные действия.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям "Превышение власти или должностных полномочий" и "Незаконное задержание или заключение под стражу". Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в апреле прошлого года в республике вступили в силу поправки в несколько законодательных актов, которые предусматривают введение уголовной ответственности за фальсификацию доказательств, а также ужесточение наказания за применение пыток, лжесвидетельство и ложный донос.

Поправки в УК Узбекистана расширяют и ужесточают наказание за пытки >>>