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Гуманоид

В России мужчина заявил, что труп друга ему подбросили инопланетяне

© AFP 2019 / FREDERIC J. BROWN
Происшествия
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По данным правоохранительных органов, 63-летний мужчина сам зарезал знакомого – во время  застолья он ударил его несколько раз ножом.

ТАШКЕНТ, 15 янв — Sputnik. Житель Омска заявил правоохранительным органам, что труп знакомого ему подбросили инопланетяне, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по региону.

"В результате следственных действий установлено, что к преступлению причастен 63-летний знакомый погибшего, который заявил следователям, что труп в квартиру подбросили инопланетяне.  Однако по версии следствия, хозяин квартиры во время застолья несколько раз ударил кухонным ножом своего приятеля, причинив смерть", - уточняется в сообщении.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления, подозреваемого заключили под стражу.

Согласное статье 105 Уголовного кодекса России, убийство наказывается лишением свободы на срок от шести до 15 лет. Если преступление совершено с особой жестокостью, то срок может увеличиться до 20 лет.

Теги:
Россия, Убийство



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